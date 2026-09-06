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Прошлое, которое не вернуть: 15 снимков ушедшей эпохи

Прошлое, которое не вернуть: 15 снимков ушедшей эпохи

Летопись человечества — это не только перечень войн, реформ и великих открытий. Порой куда проникновеннее о ней рассказывают случайные кадры: телефонистка с кошкой, фермер-новатор или просто солдат, спускающийся в ледяную пещеру.

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