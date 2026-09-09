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Орловские новости

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МегаФон улучшил 4G-сеть в Заводском и Северном районах Орла

МегаФон улучшил 4G-сеть в Заводском и Северном районах Орла

МегаФон расширил 4G-сеть в 909-м квартале Заводского района и у Московского шоссе Северного района Орла.

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