Пропавший в Симферополе 20-летний парень найден мертвым«Звонок о пропаже Богдана поступил 12 мая. Волонтеры-поисковики связывались с преподавателями и однокурсниками Богдана, чтобы собрать дополнительные детали.
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