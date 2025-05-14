Александр Беглов назвал три главные составляющие удобного общественного транспорта

Одним из пунктов стал современный подвижной состав Преимущества удобного общественного транспорта стали одной из тем, которые осветил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе ежегодного отчета о работе правительства Северной столицы.
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