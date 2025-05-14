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Петербургский дневник

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Александр Беглов назвал три главные составляющие удобного общественного транспорта

Александр Беглов назвал три главные составляющие удобного общественного транспорта

Одним из пунктов стал современный подвижной состав Преимущества удобного общественного транспорта стали одной из тем, которые осветил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе ежегодного отчета о работе правительства Северной столицы.

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