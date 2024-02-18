Магнитные бури в марте 2024 года: как подготовиться к трём дням сокрушительных геоударов

Начало весны может оказаться не самым благоприятным с точки зрения геомагнитной обстановки. Уже в первой половине месяца ожидается несколько мощных магнитных бурь, которые могут оказать негативное воздействие на эмоциональное и физическое состояние людей, предупреждают журналисты сайта ftimes.