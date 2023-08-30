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Большим нельзя: в сентябре на путепроводе в Исакогорке введут дополнительные ограничения

Большим нельзя: в сентябре на путепроводе в Исакогорке введут дополнительные ограничения

На путепроводе трассы Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры в Архангельске в сентябре введут допограничения для движения транспортаНа путепроводе через железную дорогу у станции Искагокорка в сентябре введут дополнительные запреты для транспорта.

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