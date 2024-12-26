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Экономист посоветовала россиянам подрабатывать в новогодние праздники

Экономист посоветовала россиянам подрабатывать в новогодние праздники

В новогодний период оплата за подработки возрастает, отметила эксперт В новогодние праздники россияне могут найти подработку в ритейле и электронной коммерции, где особенно востребованы работники торгового зала, курьеры и сборщики заказов, заявила РИА Новости экономист Анна Ларионова.

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