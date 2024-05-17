Врач Фомин: музыка может помочь сконцентрироваться на работе при тревожности

Психиатр Евгений Фомин, кандидат медицинских наук и психотерапевт, в интервью Радио Sputnik отметил, что современные подходы к работе часто включают прослушивание музыки или подкастов, что может способствовать повышению эффективности.
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