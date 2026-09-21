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Business Daily

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Александр Рогов выпустил коллекцию для Familia — гардероб-конструктор на каждый день

Александр Рогов выпустил коллекцию для Familia — гардероб-конструктор на каждый день

Стилист и телеведущий Александр Рогов объединился с сетью мультибрендовых магазинов Familia. Вместе они создали коллекцию базового гардероба, построенную на идее взаимозаменяемых вещей: здесь не нужно каждый сезон заново придумывать себя — достаточно собрать работающий набор из верхней одежды, джинсов, трикотажа и аксессуаров.

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