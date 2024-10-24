Spectator: во Франции фермеры устроят протесты из-за соглашения ЕС и МЕРКОСУР

Французских фермеров возмутила подготовка Евросоюза к подписанию торгового соглашения с рынком МЕРКОСУР на саммите G20, а также невыполненные обещания президента Эммануэля Макрона, что угрожает национальному сельскому хозяйству.
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