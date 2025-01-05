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Китай впервые вошел в топ-3 поставщиков пива в Россию

Китай впервые вошел в топ-3 поставщиков пива в Россию. Первое и второе места заняли Германия и Чехия<div class="article__block" data-type="text"> <strong>Китай за десять месяцев прошлого года Китай в 1,6 раза увеличил поставки пива в Россию до 29,8 тысячи тонн и поднялся с шестого сразу на третье место в рейтинге крупнейших экспортеров напитка.

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