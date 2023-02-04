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Серохвостов о Кубке мира: «Квоту не нужно будет заново выбивать. Сможем с легкостью выйти на тот же уровень, на котором были в том году»

Биатлонист Даниил Серохвостов высказался о возможном допуске сборной России к Кубку мира. – Допустим, что наше отстранение от международных стартов ограничится только этим сезоном.

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