Серохвостов о Кубке мира: «Квоту не нужно будет заново выбивать. Сможем с легкостью выйти на тот же уровень, на котором были в том году»

Биатлонист Даниил Серохвостов высказался о возможном допуске сборной России к Кубку мира. – Допустим, что наше отстранение от международных стартов ограничится только этим сезоном.
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