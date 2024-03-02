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Стало известно, что в Дубае отменили концерт Валерия Леонтьева

Стало известно, что в Дубае отменили концерт Валерия Леонтьева

Валерий Леонтьев. Фото: progmos.ruВалерий Леонтьев не выступит в Дубае во время майских праздников. Организаторы концерта Валерия Леонтьева объявили об отмене в Дубае, не разглашая причину такого неожиданного решения.

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