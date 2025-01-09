В Выборге и Колтушах дали старт соревновательному сезону

В ближайший месяц оба города станут точками притяжения для фигуристов Во всероссийский день фигурного катания в Выборге и Колтушах дали старт ленинградскому соревновательному сезону, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Ленобласти.
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