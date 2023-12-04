Песков: Назарбаев прислал авторский экземпляр своей книги Путину

В книге экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева есть статья, посвященная президенту России Владимиру Путину, сообщил журналистам пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 4 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии