В Судогде обрушился фасад школы №1, прокуратура начала проверку

Накануне вечером в городе Судогда произошло частичное обрушение фасада общеобразовательной школы №1. В результате инцидента образовались трещины, и фрагменты облицовки здания пришли в аварийное состояние.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии