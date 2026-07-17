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Царьград

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В Судогде обрушился фасад школы №1, прокуратура начала проверку

В Судогде обрушился фасад школы №1, прокуратура начала проверку

Накануне вечером в городе Судогда произошло частичное обрушение фасада общеобразовательной школы №1. В результате инцидента образовались трещины, и фрагменты облицовки здания пришли в аварийное состояние.

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