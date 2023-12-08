Politiki.net Чего мы не способны создать - то право на существование не имеет. Это короткий пересказ озвученных главой Госдепа США Энтони Блинкеным требований: Представители Белого дома «сделают все, чтоб добиться» от России передачи военного комплекса "Алабуга", в Соединенные Штаты для экспертизы.
"Это наше крайнее слово", - Глава Госдепа озвучил ультиматум в адрес Москвы
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мозгов совсем нет у политиков с чиновниками во всем мире, кстати и в России таких безмозглых хватает, голова у них приложение к пятой точки и не более... И где столько дебилов, даунов и олигофренов нашли, куда катится мир.... Хотя система образования дебилизирует не только их но и общество...
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12 час.
лл
лина любимцева
Пусть Блинкен требует от своей страшной жены.
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10 час.
Владимир Андрианов
Что, пендосы, страшно, обоссались? Сушите штаны, то ли еще будет!
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2 час.
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