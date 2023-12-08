"Это наше крайнее слово", - Глава Госдепа озвучил ультиматум в адрес Москвы

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мозгов совсем нет у политиков с чиновниками во всем мире, кстати и в России таких безмозглых хватает, голова у них приложение к пятой точки и не более... И где столько дебилов, даунов и олигофренов нашли, куда катится мир.... Хотя система образования дебилизирует не только их но и общество...