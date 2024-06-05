Скоро в помощь

Вопрос социальной защиты в России выходит на первый план. Среди ключевых направлений, которым уделяют внимание правительство и власть на всех уровнях, — повышение благосостояния россиян и снижение уровня бедности.
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