Недавние наблюдения космических телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» выявили интересную деталь в системе Веги, одной из самых ярких звезд северного ночного неба, находящейся в 25 световых годах от Земли

Недавние наблюдения с помощью космических телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» выявили интересную особенность системы Вега, одной из самых ярких звезд северного ночного неба, расположенной в 25 световых годах от Земли.
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