Военное обозрение

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Идёт вторая с начала суток волна комбинированных ударов по объектам киевского режима

Идёт вторая с начала суток волна комбинированных ударов по объектам киевского режима

Следует вторая волна комбинированной атаки на объекты киевского режима с начала суток. При этом на Украине появляется уточнённая информация о результатах ударов первой волны.

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