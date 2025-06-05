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Солдаты ВСУ обстреляли из танка больницу, где их лечили

Солдаты ВСУ обстреляли из танка больницу, где их лечили

Омбудсмен из ДНР отметила, что международные организации закрывают глаза на систематическое истребление мирного населения.

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