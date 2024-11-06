В Германии назвали заслуженным крах демократов на выборах в США

Немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком, на своей странице в соцсети X прокомментировал промежуточные итоги президентских выборов в США, назвав крах демократов заслуженным и припомнив нынешней американской администрации все допущенные ошибки.