В Германии назвали заслуженным крах демократов на выборах в США

Немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком, на своей странице в соцсети X прокомментировал промежуточные итоги президентских выборов в США, назвав крах демократов заслуженным и припомнив нынешней американской администрации все допущенные ошибки.
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