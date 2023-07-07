Описывая плюсы «мятежа Пригожина», писал, что Запад перепугался худшего из сценариев, которые они рассматривали при смещении Путина — приход к власти военного радикала.
Запад Путину — мы вас ненавидим, не уходите
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Андрей Сушко
Запомните, джентльмены: эту страну погубит коррупция.
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13 час.
macs Mike
Чего мир НЕ понимает, так это того, что американское ЦРУ и британская M16 борются за порабощение любого народа мира посредством агитации, гражданского неповиновения, цветных революций, у России, Китая, Африки есть природные ресурсы, которые британцы и американцы хотят эксплуатировать. ~ What the world does NOT understand is American C.I.A. and British M16 are in cochuts for the enslavement of any world people through agitation, civil disobedience, color revolutions, Russia, China, Africa has natural resources the British and Americans wish to exploit.
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13 час.
зуфар юсупов
Все люди бл"""и, весь мир бардак. И правят нами, хоть в Зимбабве, хоть в Штатах, хоть в России те же... Правят по ниточке.
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12 час.
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