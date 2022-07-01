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Захарова прокомментировала угрозы Зеленского в адрес российских СМИ

Захарова прокомментировала угрозы Зеленского в адрес российских СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга МИД в среду угрозы Зеленского в адрес российских журналистов и СМИ 22:17, Москва, Напомним, после неудавшейся, благодаря российским СМИ, провокации режима Зеленского в Кременчуге, где якобы российская ракета попала в торговый центр, в котором якобы находилось множество мирных жителей, Зеленский перешёл к откровенным и прямым […] Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга МИД в среду угрозы Зеленского в адрес российских журналистов и СМИ 22:17, Москва, Напомним, после неудавшейся, благодаря российским СМИ, провокации режима Зеленского в Кременчуге, где якобы российская ракета попала в торговый центр, в котором якобы находилось множество мирных жителей, Зеленский перешёл к откровенным и прямым угрозам российским журналистам.

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