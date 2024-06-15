Аршавин дал прогноз на матч Хорватия — Испания

Андрей Аршавин считает, что в матче Хорватии и Испании шансов на успех будет больше у балканцев. Бывший форвард сборной России, «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мыслями о предстоящем матче Евро-2024, в котором Хорватия встретится с Испанией.