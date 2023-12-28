Telegram-каналы отправили мэра Новосибирска в отставку. Правда или фейк?

Информацию о досрочном уходе коммуниста с поста главы города распространили сразу несколько источников 27 декабря сразу несколько политических каналов облетела новость об отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии