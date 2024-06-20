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Украинец наделал шороху в Болгарии, незаконно пробравшись на крупнейшую в стране ТЭЦ

Украинец наделал шороху в Болгарии, незаконно пробравшись на крупнейшую в стране ТЭЦ

В Болгарии – переполох пополам со шпионским скандалом. Как сообщает «Болгарское телеграфное агентство» (БТА) со ссылкой на заявление заместителя прокурора Софии Христо Крастева, на территории крупнейшей в стране ТЭЦ «Марица-Восток 2» был задержан незаконно проникший туда 23-летний украинец.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот так называемые &quot;братья&quot; так еще и не поняли с кем имеют дружбу... Хохлы всегда жили и живут по принципу плохо нам, а почему у вас должно быть лучше. А потом свалить, что это происки России.... Ой хлебнете вы еще и за свою &quot;дружбу&quot; от них мало не покажется. Но это уже другая история... И сказка превратится в ад для вас....
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