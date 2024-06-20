Украинец наделал шороху в Болгарии, незаконно пробравшись на крупнейшую в стране ТЭЦ

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вот так называемые "братья" так еще и не поняли с кем имеют дружбу... Хохлы всегда жили и живут по принципу плохо нам, а почему у вас должно быть лучше. А потом свалить, что это происки России.... Ой хлебнете вы еще и за свою "дружбу" от них мало не покажется. Но это уже другая история... И сказка превратится в ад для вас....