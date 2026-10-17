❗️ «Он не от хорошей жизни бежал!» — украинские военные избили веслом мужчину, пытавшегося переплыть Днестр, чтобы сбежать в Молдову На кадрах с молдавского берега заступившиеся за беглеца очевидцы кричат на украинских военных, обвиняя их в попытке утопить мужчину.
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