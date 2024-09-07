Новый храм Бурятии станет центром религиозной жизни буддистов — Путин

Самый большой соборный храм Бурятии Цогчен-дуган и памятник «Церемония признания буддизма в России» станут международным центром религиозной жизни буддистов, заявил президент России Владимир Путин 7 сентября в приветственном письме главе Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо-ламе Аюшееву Дамбе Бадмаевичу.
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