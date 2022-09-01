В Военно-Морском Флоте состоялся первый набор курсантов по специальности «Военно-политическая работа на кораблях и в частях ВМФ»

Подготовка будущих специалистов военно-политической работы будет осуществляться в Военно-морском политехническом институте на базе учебно-методического сектора кафедры «Военно-политической работы в войсках (силах)» .
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