Андрей Макаревич сбежал в Израиль

Певец Андрей Макаревич рассказал, чем занимается за рубежом. Лидер группы «Машина времени», который женат на журналистке Эйнат Кляйн, заявил, что находится в Израиле, где несмотря на неспокойную обстановку в мире продолжает усердно работать.
Певец Андрей Макаревич рассказал, чем занимается за рубежом. Лидер группы «Машина времени», который женат на журналистке Эйнат Кляйн, заявил, что находится в Израиле, где несмотря на неспокойную обстановку в мире продолжает усердно работать.
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