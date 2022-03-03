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Андрей Макаревич сбежал в Израиль

Андрей Макаревич сбежал в Израиль

Певец Андрей Макаревич рассказал, чем занимается за рубежом. Лидер группы «Машина времени», который женат на журналистке Эйнат Кляйн, заявил, что находится в Израиле, где несмотря на неспокойную обстановку в мире продолжает усердно работать.

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