«Астон Вилла» готова за 20 млн фунтов продать хавбека Англии U19 Чуквуэмеку. Его хочет «Барселона»

Стало известно, за какую сумму «Астон Вилла» согласна продать хавбека Карни Чуквуэмеку. Контракт футболиста сборной Англии U19 рассчитан до 2023 года, поэтому клуб, по информации инсайдера Фабрицио Романо, готов его отпустить этим летом.
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