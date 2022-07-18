Андрей Малахов опроверг информацию о своем отъезде из России

Телеведущий в соцсетях ответил на сообщения СМИВедущий и продюсер программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Андрей Малахов опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором опроверг сообщения о своем отъезде из России, ранее появившиеся в СМИ.