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Андрей Малахов опроверг информацию о своем отъезде из России

Андрей Малахов опроверг информацию о своем отъезде из России

Телеведущий в соцсетях ответил на сообщения СМИВедущий и продюсер программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Андрей Малахов опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором опроверг сообщения о своем отъезде из России, ранее появившиеся в СМИ.

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