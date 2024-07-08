Западные санкции стимулировали производство в России, сделав ее самодостаточной. Отрезанная от РФ Европа раскололась, утратив фундамент процветания, именно того процветания, которое Европа передала России, заявил президент Института изучения долгосрочных экономических тенденций (ISLET) профессор Майкл Хадсон.
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