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Западные страны добровольно передали свое процветание России – ISLET

Западные страны добровольно передали свое процветание России – ISLET

Западные санкции стимулировали производство в России, сделав ее самодостаточной. Отрезанная от РФ Европа раскололась, утратив фундамент процветания, именно того процветания, которое Европа передала России, заявил президент Института изучения долгосрочных экономических тенденций (ISLET) профессор Майкл Хадсон.

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