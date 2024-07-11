СВР: США подыскивают альтернативу Зеленскому

Служба внешней разведки РФ получила от своего резидента в Киеве информацию о том, что США начали искать Владимиру Зеленскому альтернативу, пишет ТАСС со ссылкой на рассекреченную шифрограмму, опубликованную в журнале «Разведчик».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии