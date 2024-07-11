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СВР: США подыскивают альтернативу Зеленскому

СВР: США подыскивают альтернативу Зеленскому

Служба внешней разведки РФ получила от своего резидента в Киеве информацию о том, что США начали искать Владимиру Зеленскому альтернативу, пишет ТАСС со ссылкой на рассекреченную шифрограмму, опубликованную в журнале «Разведчик».

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