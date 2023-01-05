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Ариэль Хельвани: «Есть слухи, что Bellator выставлен на продажу»

Известный инсайдер Ариэль Хельвани в своем подкасте сообщил, что Bellator ищет нового владельца. «Что дальше для Bellator? Ходят слухи, что компания выставлена на продажу.

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