Чем так опасны дезодоранты: все мифы и правда о косметике, которой мы пользуемся каждый день

Вы наверняка уже не в первый раз слышите о вреде дезодорантов. Но отказаться от их использования не так то просто, особенно в период жаркого лета, когда тело потеет гораздо сильнее обычного… Давайте же выясним, действительно ли эти косметические средства несут вред для здоровья человека, и какое средство для защиты выбрать, чтобы этот вред минимизировать? .