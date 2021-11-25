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Уголовное дело и арест: водитель Largus ответит за смертельный наезд на Обуховской Обороне

Одна из пострадавших скончалась на месте аварии, вторую отвезли в больницу. Полиция задержала 41-летнего жителя Псковской области, который сидел за рулем LADA Largus и сбил пешеходов на проспекте Обуховской Обороны.

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