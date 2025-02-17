Михаил Кутас

Дорогой Александр, а как же быть с исконно русскими Черниговом, Сумами, Одесской и Николаевской областями? Без них уже и вся спецоперация имеет смысл только на 50%. Бэндеровские выродки должны ещё ответить за Дом профсоюзов в Одессе, сожженный с русскими людьми 02.05.2014. Да и Киев, мать городов русских, выкупленный у поляков ещё в 17 веке, нельзя оставлять никому.