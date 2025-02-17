Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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МИД РФ: Не может быть и речи о возможности территориальных уступок

МИД РФ: Не может быть и речи о возможности территориальных уступок

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Президента РФ Юрий Ушаков 18 февраля в Саудовской Аравии встретятся с представителями США, сообщил Дмитрий Песков.

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Комментарии
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Михаил Кутас
Дорогой Александр, а как же быть с исконно русскими Черниговом, Сумами, Одесской и Николаевской областями? Без них уже и вся спецоперация имеет смысл только на 50%. Бэндеровские выродки должны ещё ответить за Дом профсоюзов в Одессе, сожженный с русскими людьми 02.05.2014. Да и Киев, мать городов русских, выкупленный у поляков ещё в 17 веке, нельзя оставлять никому.
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13 час.
Виктор Турин
Для начала ТОЛЬКО ТАК!!! ПОДДЕРЖИВАЮ НА 200%!
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11 час.
Нина Грекова
Одесса, Николаев, Киев, Днепропетровск - это русские земли и русские города! Значить ... они должны быть в составе России!!!
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10 час.
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