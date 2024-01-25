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Общественная служба новостей

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Замглавы СРЗП Гусев предложил создать купол от БПЛА над важными объектами

Замглавы СРЗП Гусев предложил создать купол от БПЛА над важными объектами

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев предложил российскому премьеру Михаилу Мишустину создать «купола безопасности» над наиболее важными промышленными и стратегическими объектами, чтобы защитить их от украинских дронов.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
&quot;предложил российскому премьеру Михаилу Мишустину создать «купола безопасности» над наиболее важными промышленными и стратегическими объектами&quot; Уровень непрофессионализма - читаем ДЕБИЛИЗМА - просто зашкаливает. Взять и СДЕЛАТЬ, а потом доложить - УЖЕ СДЕЛАНО - слабо, гусев??????????????????????? И все подобные &quot;гусевы&quot;??????????????????? Многие тут, да и не только, коммунистов СССР поносом обливают, не зная НИЧЕГО абсолютно. Коммунисты выходили на любую трибуну ДЛЯ ОТЧЁТНОСТИ - иговорил НУЖНЫЙ и ПРАВИЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ - МЫ СДЕЛАЛИ, МЫ ПОСТРОИЛИ. Не то, что нынешнее племя... Одни только глаголы БУДУЩЕГО времени - мы сделаЕМ, мы построИМ, мы запланироваЛИ.... Тошнит от их &quot;лаборантской&quot; сущности.
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19 час.
Александр Лагуткин
Напомню, что именно коммунисты из ЦК и Политбюро уничтожили Советский Союз.  Вот вам глагол в прошедшем времени - &quot;уничтожили&quot;! Вопреки воле всего народа Союза, проголосовавшего за его сохранение.
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19 час.
Виталий Кирпиченко
Ещё о глаголе в прош. вр. &quot;Мы (народ) ПОЗВОЛИЛИ (и позволяем) пьяницам и шарлатанам крутить нами как быдлом. При таком раскладе сил нас ждут новые потрясения, с глаголами &quot;мы ДУМАЛИ. мы НАДЕЯЛИСЬ, нас НАДУЛИ...
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