Замглавы СРЗП Гусев предложил создать купол от БПЛА над важными объектами

Gennady Sokolovsky

"предложил российскому премьеру Михаилу Мишустину создать «купола безопасности» над наиболее важными промышленными и стратегическими объектами" Уровень непрофессионализма - читаем ДЕБИЛИЗМА - просто зашкаливает. Взять и СДЕЛАТЬ, а потом доложить - УЖЕ СДЕЛАНО - слабо, гусев??????????????????????? И все подобные "гусевы"??????????????????? Многие тут, да и не только, коммунистов СССР поносом обливают, не зная НИЧЕГО абсолютно. Коммунисты выходили на любую трибуну ДЛЯ ОТЧЁТНОСТИ - иговорил НУЖНЫЙ и ПРАВИЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ - МЫ СДЕЛАЛИ, МЫ ПОСТРОИЛИ. Не то, что нынешнее племя... Одни только глаголы БУДУЩЕГО времени - мы сделаЕМ, мы построИМ, мы запланироваЛИ.... Тошнит от их "лаборантской" сущности.