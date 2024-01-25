Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев предложил российскому премьеру Михаилу Мишустину создать «купола безопасности» над наиболее важными промышленными и стратегическими объектами, чтобы защитить их от украинских дронов.
Замглавы СРЗП Гусев предложил создать купол от БПЛА над важными объектами
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Gennady Sokolovsky
"предложил российскому премьеру Михаилу Мишустину создать «купола безопасности» над наиболее важными промышленными и стратегическими объектами" Уровень непрофессионализма - читаем ДЕБИЛИЗМА - просто зашкаливает. Взять и СДЕЛАТЬ, а потом доложить - УЖЕ СДЕЛАНО - слабо, гусев??????????????????????? И все подобные "гусевы"??????????????????? Многие тут, да и не только, коммунистов СССР поносом обливают, не зная НИЧЕГО абсолютно. Коммунисты выходили на любую трибуну ДЛЯ ОТЧЁТНОСТИ - иговорил НУЖНЫЙ и ПРАВИЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ - МЫ СДЕЛАЛИ, МЫ ПОСТРОИЛИ. Не то, что нынешнее племя... Одни только глаголы БУДУЩЕГО времени - мы сделаЕМ, мы построИМ, мы запланироваЛИ.... Тошнит от их "лаборантской" сущности.
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19 час.
Александр Лагуткин
Напомню, что именно коммунисты из ЦК и Политбюро уничтожили Советский Союз. Вот вам глагол в прошедшем времени - "уничтожили"! Вопреки воле всего народа Союза, проголосовавшего за его сохранение.
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19 час.
Виталий Кирпиченко
Ещё о глаголе в прош. вр. "Мы (народ) ПОЗВОЛИЛИ (и позволяем) пьяницам и шарлатанам крутить нами как быдлом. При таком раскладе сил нас ждут новые потрясения, с глаголами "мы ДУМАЛИ. мы НАДЕЯЛИСЬ, нас НАДУЛИ...
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17 час.
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