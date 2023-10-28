Интересные и редкие явления, происходящие в природе (ФОТО)

Когда дело доходит до странных явлений, природа всегда превосходит любую человеческую фантазию. От извержения голубой лавы до пустыни, полной цветов – вот некоторые явления, которые происходят в природе, которые лишь немногие имеют шанс увидеть.
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