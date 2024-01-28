Олег Тофилат: "Никто не оказывает давления, своё решение озвучу завтра"

Директор госпредприятия "Железная дорога Молдовы" Олег Тофилат заявил, что никто не оказывал на него давления, не просил и не требовал писать заявление об уходе с занимаемой должности, а своё личное решение он озвучит на пресс-конференции завтра.
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