«Толково»: Колясников высмеял идею приглашать диаспоры на 1 сентября и напомнил о бандах убийц

Капитал страны Минпросвещения велело звать на 1 сентября «представителей диаспор», а военблогер Колясников в ответ напомнил про арестованных глав азербайджанской общины в Екатеринбурге и риторически спросил: выпустить их, чтобы «рассказали про дружбу»? Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства, на торжественные линейки 1 сентября школам рекомендовано приглашать в том числе представителей разных народов страны, общественных организаций и национально-культурных объединений.
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Очередная взятка Мин. просвещения, совсем распоясались эти чиновники, еще не хватало этих иноверцев приглашать на линейки......
осеннее обострение
Все российское общество требует запрета этнических диаспор, а Минпрос. выступает за расширение их деятельности! Если это правда, то это Минпросвещения надо гнать в полном составе улицы подметать. Неужели сами, своими убогими мозгами, додумались, или кто-то подсказал? НИКОГДА эти диаспоры не вольются в российское общество. Не для этого они создавались, им это не нужно. Им нужна своя автономия для сохранения, внедрения и распространения своих обычаев и порядков на нашей территории. Они хотят сожрать Россию изнутри.
Что за бред!!!!! Диаспоры это же этнические ОПГ, по простому - бандюки!!!!
А какой " умник" выдвинул такую инициативу, и как реагирует на них министерство просвещения???