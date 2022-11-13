Любовь Успенская и "Порнофильмы": чьи песни туляки чаще всего поют в караоке

Караоке начало пользоваться большой популярностью в середине 2000-х. С развитием технологий практически каждый, кто имеет дом современный телевизор, может петь любимые песни в надежде получить сто баллов, не выходя за пределы собственной квартиры.
Караоке начало пользоваться большой популярностью в середине 2000-х. С развитием технологий практически каждый, кто имеет дом современный телевизор, может петь любимые песни в надежде получить сто баллов, не выходя за пределы собственной квартиры.
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