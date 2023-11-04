Зачем на День Якова 5 ноября на Руси устраивали пчелиные игры и разбрасывали по полю вчерашний хлеб Ксения Кирпик В народной традиции существует особый праздник, который приходит каждый 5 ноября и называется Днем Якова.
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