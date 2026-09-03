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Регионы России

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Циципас и Алькарас пробились в третий круг US Open

Циципас и Алькарас пробились в третий круг US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас также вышел в третий круг US Open, переиграв португальца Джейми Фарию со счётом 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.

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