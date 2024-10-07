Терпение кончилось: власти Сочи расторгли контракт с компанией, отвечавшей за уборку улиц в центре города

Терпение кончилось: власти Сочи расторгли контракт с компанией, отвечавшей за уборку улиц в центре городаМэрия Сочи расторгла контракт с организацией, которая отвечала за уборку улиц в центре города и не справилась с задачей.
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