Страховые пенсии по старости с 2027 года будут назначаться автоматически

С 1 января 2027 года в России страховые пенсии по старости, включая досрочные выплаты, будут назначаться автоматически без необходимости подачи заявления от получателя.
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