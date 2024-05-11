За два дня российские военные освободили 110 квадратных километров в Харьковской области

Вторые сутки боевых действий после начала масштабных наступательных операций российской группировки войск "Север" в Харьковской области, привели к освобождению дополнительных населенных пунктов в данном регионе, увеличив общую площадь освобожденной территории до 110 квадратных километров.
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