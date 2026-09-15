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ПВО за ночь сбила 222 беспилотника над Россией

ПВО за ночь сбила 222 беспилотника над Россией

Подразделения противоздушной обороны в течение ночи отразили атаку 222 украинских беспилотников самолетного типа на российские регионы.

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